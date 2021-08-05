Украина разработала 9 вариантов отражения возможного вторжения со стороны России и Беларуси, заявили в Киеве. В частности, страна-соседка предполагает ответить на белорусско-российские учения "Запад" проведением учений "Совместные усилия". К участию приглашены будут союзники Украины по НАТО. Чтобы повысить эффективность своих оборонительных усилий, официальный Киев собирается потратить 150 млн долларов на укрепление границ, а также на повышение совместимости вооружений и управляемости со стандартами НАТО. Речь о тех 150 млн военной помощи, которые выделили Украине Соединенные Штаты.