Украина рекордно нарастила внешний долг

Внешний долг Украины в 2020 году вырос на почти на 4 млрд долларов и достиг 125 млрд 69 млн. Таким образом его размер даже превысил уровень, имевший место в кризисном 2015 году. И это 83% от внутреннего валового продукта. Как поясняют эксперты, основными факторами роста стали операции правительства и реального сектора экономики. При этом на частников приходится 47% долга, почти 32% - на госсектор. Одна из причин - крупные зарубежные заимствования.