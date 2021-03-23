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Украина рекордно нарастила внешний долг

Внешний долг Украины в 2020 году вырос на почти на 4 млрд долларов и достиг 125 млрд 69 млн. Таким образом его размер даже превысил уровень, имевший место в кризисном 2015 году. И это 83% от внутреннего валового продукта. Как поясняют эксперты, основными факторами роста стали операции правительства и реального сектора экономики. При этом на частников приходится 47% долга, почти 32% - на госсектор. Одна из причин - крупные зарубежные заимствования.

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