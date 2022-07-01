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Украина решает проблему госдолга и вводит визовый режим для россиян

Украине предстоит решить проблему госдолга. По данным агентства Bloomberg, он составляет миллиард 400 миллионов евро. Эта сумма должна быть выплачена до сентября с учетом процентов. У Киева есть два варианта: попросить кредиторов пересмотреть условия выпущенных облигаций, или же использовать замороженные российские активы. Решение об этом будет принято в августе. Хотя, очевидно уже сейчас, за чей счет будет банкет.

Киев вводит визовый режим для россиян

С 1 июля Украина вводит для россиян визовый режим. При этом даже при наличии визы в поездке может быть отказано: окончательное решение будут принимать сотрудники пограничной службы Украины.

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