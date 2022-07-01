Украина решает проблему госдолга и вводит визовый режим для россиян

Украине предстоит решить проблему госдолга. По данным агентства Bloomberg, он составляет миллиард 400 миллионов евро. Эта сумма должна быть выплачена до сентября с учетом процентов. У Киева есть два варианта: попросить кредиторов пересмотреть условия выпущенных облигаций, или же использовать замороженные российские активы. Решение об этом будет принято в августе. Хотя, очевидно уже сейчас, за чей счет будет банкет.