Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона

Вот что творится в странах, управляемых "демократичным" заокеаньем. Оказавшись в глубоком энергетическом кризисе, Украина рискует просто "не дожить" до следующего отопительного сезона. Это уже ощущают на себе простые украинцы. Об этом трубят и народные депутаты, и политики. Из-за непрофессионального управления и менеджмента энергетика страны летит в пропасть, волоча за собой и промышленность, и сельское, и коммунальное хозяйства. Такова истинная цена европейского газа для Украины.