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Украина рискует "не дожить" до следующего отопительного сезона

Вот что творится в странах, управляемых "демократичным" заокеаньем. Оказавшись в глубоком энергетическом кризисе, Украина рискует просто "не дожить" до следующего отопительного сезона. Это уже ощущают на себе простые украинцы. Об этом трубят и народные депутаты, и политики. Из-за непрофессионального управления и менеджмента энергетика страны летит в пропасть, волоча за собой и промышленность, и сельское, и коммунальное хозяйства. Такова истинная цена европейского газа для Украины.

Вам Шмыгаль говорит, что ничего не подорожает. Он же врет. Друзья, внешнее управление - это основная наша беда.
Евгений Мураев, лидер партии "Наши", народный депутат Верховной рады Украины VII-VIII созывов

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