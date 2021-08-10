Украина: рост тарифов ЖКХ в текущем году составил 35 процентов

Официальную статистику опубликовало сегодня правительство Украины: рост тарифов ЖКХ в текущем году составил 35 процентов. При этом задолженность граждан достигла в пересчете 2,5 млрд долларов. Быстрее прочего дорожают природный газ (в два с половиной раза) и электроэнергия (приблизительно на треть). Власти обещают, что в дальнейшем рост цен на электричество хоть и продолжится, но будет постепенным. Местные эксперты сравнивают этот процесс с варкой лягушки. По их мнению, правительство надеется, что, начиная заранее, если вода будет сначала холодной, а не кипятком, то граждане ничего и не заметят.