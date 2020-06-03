Украина с 15 июня возобновит международное авиасообщение

Украина в связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 5 июня возобновит внутренние авиасообщение, а с 15 июня -международное. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.



С 1 июня разрешили работу бассейнов и спортзалов, возобновили движение железнодорожного транспорта и автомобильные перевозки между областями.



Всего в Украине зафиксировано 24 340 случаев COVID-19, выздоровели 10 078, скончались 727 человек.



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