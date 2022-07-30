Украина слишком дорого обходится Европе - к такому мнению склоняются жители Запада

Украина слишком дорого обходится Европе - к такому мнению склоняются жители ряда стран Старого Света. Издание "Тагес Шпигель" приводит данные свежего социсследования. Германия в украинском вопросе разделилась точно по границе бывших ГДР и ФРГ. На западе страны большинство граждан готово помогать Киеву финансами и оружием. Совершенно иначе относятся к этому немцы востока. 34 % уверены, что помощь Киеву чрезмерна, и только 32 % поддерживают военные поставки Украине.

Похоже, пересмотр украинской стратегии неизбежен и в Польше. В Варшаве подсчитали, во что обошлась помощь Киеву и беженцам с Востока.На эти нужды потрачено 5,5 миллиарда долларов. Это равно приблизительно 1 % ВВП страны. И власти разделяют подобное мнение, поэтому прямая помощь беженцам сокращается, а украинцам предлагают интегрироваться, переходить на самообеспечение и искать себе работу.