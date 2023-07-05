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Украина сняла с учета памятник "Три сестры" у границы с Беларусью и Россией для его демонтажа
Украина готовится снести монумент Дружбы народов. Памятник "Три сестры", расположенный на границе Беларуси, России и Украины, власти страны сняли с государственного учета. Это, как заявляли ранее, позволит приступить к его демонтажу.
Открыли монумент 3 мая 1975 года как символ дружбы народов. "Три сестры" - и композиция, и само понятие - теперь неугодны киевскому режиму. Историческую дружбу братских народов он рубит под корень.
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