ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украина сняла с учета памятник "Три сестры" у границы с Беларусью и Россией для его демонтажа

Украина готовится снести монумент Дружбы народов. Памятник "Три сестры", расположенный на границе Беларуси, России и Украины, власти страны сняли с государственного учета. Это, как заявляли ранее, позволит приступить к его демонтажу.

Открыли монумент 3 мая 1975 года как символ дружбы народов. "Три сестры" - и композиция, и само понятие - теперь неугодны киевскому режиму. Историческую дружбу братских народов он рубит под корень.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все