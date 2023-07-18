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Украина стала причиной скандала на саммите G20
Украинский конфликт совершенно неожиданно дал о себе знать даже в далекой Индии. Здесь проходит саммит "Большой двадцатки" на уровне министров финансов и глав центробанков. Мероприятие завершилось скандалом: по итогам саммита участники даже не сумели подготовить совместное коммюнике.
США, Британия и Германия требовали поддержать Украину, остальные делегации резко выступили против этого или сохранили нейтралитет.Случаи, когда саммит столь высокого уровня завершается подобным конфузом, крайне редкие. Но болезненная фиксация Запада на украинской проблематике не могла, в конце концов, не вызвать бунт.
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