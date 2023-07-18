Украина стала причиной скандала на саммите G20

Украинский конфликт совершенно неожиданно дал о себе знать даже в далекой Индии. Здесь проходит саммит "Большой двадцатки" на уровне министров финансов и глав центробанков. Мероприятие завершилось скандалом: по итогам саммита участники даже не сумели подготовить совместное коммюнике.