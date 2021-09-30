Украина стала заложником перекупщиков природного газа

Безвизовый режим въезда в Евросоюз для граждан Украины может быть отменен. С таким предложением выступили сразу несколько государств, включая Германию, Францию, Италию. Они предлагают приостановить безвиз для граждан Украины, Грузии, Молдовы, а также жителей балканских стран. Причиной называют всплеск необоснованных запросов убежища и нарушений миграционных правил гражданами этих государств. Вопрос будет рассмотрен 13 октября. Это станет еще одной проблемой для Киева - отказавшись от прямых поставок газа из России, "Нафтогаз" вынужден закупать его по рыночной цене, а она уже превышает 1 070 долларов за тысячу кубометров. "Поздравляем с рыночной ценой на газ!" - вот что следует писать украинцам на платежках. Такое мнение выразил экономист Юрий Атаманюк в прямом эфире на телеканале "Наш".