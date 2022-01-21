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Украина стоит на пороге дефолта - неутешительный прогноз от Сергея Саливона
Вместо выдуманной агрессии со стороны России Украине следовало бы подумать о реальных проблемах: страна стоит фактически на пороге дефолта. Такой неутешительный прогноз сделал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины. По словам Сергея Саливона, в последнее время государство привлекало внешние коммерческие заимствования по чрезвычайно высоким ставкам. Прибыльность краткосрочных и долгосрочных бумаг подскочила до неадекватных величин. В частности, стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы. При сложившейся ситуации в экономике, утверждает Саливон, вскоре Украине перестанут давать кредит на коммерческих условиях.
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