Нашей южной соседке мирная промышленность ни к чему. Разработки биолабораторий на территории Украины пользуются в последние годы чрезмерно повышенным спросом у Штатов. По сообщениям Минобороны России, Вашингтон даже для отвода совершенно явных подозрений активно задействует Молдову и Румынию для логистических схем перевозки биоматериалов. Речь об образцах крови и тканей, которые американцы используют для выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.