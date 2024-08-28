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Украина - страна-биолаборатория
Нашей южной соседке мирная промышленность ни к чему. Разработки биолабораторий на территории Украины пользуются в последние годы чрезмерно повышенным спросом у Штатов. По сообщениям Минобороны России, Вашингтон даже для отвода совершенно явных подозрений активно задействует Молдову и Румынию для логистических схем перевозки биоматериалов. Речь об образцах крови и тканей, которые американцы используют для выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.
Уже сейчас Штаты отправляют Киеву самые разные химические боеприпасы. В одном из тайников украинских боевиков российские военные обнаружили вещества, которые содержат нитрат таллия и тактические смеси. Отмечается их высокая токсичность, а также потенциальное использование для диверсий.
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