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Украина: тарифы на теплоснабжение повысили более чем в полтора раза
Жители украинских Черновцов на грани энергомайдана. Сегодня здесь повысили тарифы на теплоснабжение более чем в полтора раза. Кроме того, с 1 июля горожанам, как и в целом украинцам, пообещали подорожание электричества на треть. К концу года платить за свет придется и вовсе вдвое больше. Правительство сообщает, что это исправление тарифных перекосов: страна держит курс на развитие "зеленой энергетики", а она дороже традиционной. Другая же причина роста тарифов - переход ЖКХ на "европейские стандарты ценообразования". За последние 7 лет вода в стране подорожала в 13 раз, тепло - в 16 раз, электричество - в 5.
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