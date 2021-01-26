Украина терпит крупный упадок сельского хозяйства

За прошлый год сельхозпроизводство сократилось на 11 с половиной процентов - информирует служба украинской статистики. А ведь еще пару лет назад - в 2014 году - из окрыленной якобы свободой страны звучали слова о построении аграрной сверхдержавы. Идею, к слову, сильно поддерживало американское посольство. Политические перетурбации сельхозсектору не помогли, зато отлично показали перестановку сил в Восточной Европе. О том, какими методами достигаются геополитические амбиции сторонних игроков в чужих государствах, в эфире телеканала "Наш" пояснил политолог Андрей Ермолаев.



