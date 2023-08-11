Украина установила десятки тысяч мин на границе с Беларусью в Ровенской области

Вооруженные силы Украины установили десятки тысяч мин, оборудовали более 60 наблюдательных пунктов и более 15 новых опорных позиций в Ровненской области для укрепления границы с Беларусью. Об этом сообщил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев по итогам поездки в этот регион на северо-западе Украины, пишет ТАСС.

"Сегодня я увидел охрану государственной границы на территории Ровненской области. Тут увеличено количество наблюдательных постов более чем на шесть десятков. Уже вырыто более 15 новых опорных позиций. Были заложены десятки тысяч мин", - заявил Наев в видеоролике, размещенном в его Telegram-канале.

Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко регулярно информировал, что ситуация там остается стабильной. Однако украинские подразделения создают заграждения, а также ведут наблюдение с беспилотных летательных аппаратов.

В конце июня в Киеве заявили, что пристально отслеживают ситуацию в Беларуси в связи с размещением ЧВК "Вагнер" на территории республики. 30 июня президент Украины Владимир Зеленский дал поручение провести усиление войск на белорусском направлении. Уже 10 июля Наев сообщал, что власти еще больше укрепят позиции и инженерные заграждения в Волынской, Житомирской и Ровненской областях. 17 июля Демченко заявил, что Киев максимально усилил границу с Беларусью, работы по ее укреплению не прекращаются. По его словам, Украина возводит на границе инженерные заграждения и фортификационные укрепления, а также разрушает дороги.