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"Украина вас предупреждала" - Подоляк обратился к представителям Ирана
Министерство иностранных дел Ирана призвало Украину к ответу после заявления советника главы офиса президента Незалежной об атаке дронов в Исфахане. Накануне Подоляк написал на своей странице в Twitter, что нападение на объекты иранского оборонного ведомства может иметь отношение к предполагаемой помощи России со стороны Тегерана. Он сопроводил пост словами: "Украина вас предупреждала". Представители Ирана уточнили: если Киев не сможет разъяснить смысл поста, то это приведет к самым ужасающим последствиям.
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