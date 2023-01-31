"Украина вас предупреждала" - Подоляк обратился к представителям Ирана

Министерство иностранных дел Ирана призвало Украину к ответу после заявления советника главы офиса президента Незалежной об атаке дронов в Исфахане. Накануне Подоляк написал на своей странице в Twitter, что нападение на объекты иранского оборонного ведомства может иметь отношение к предполагаемой помощи России со стороны Тегерана. Он сопроводил пост словами: "Украина вас предупреждала". Представители Ирана уточнили: если Киев не сможет разъяснить смысл поста, то это приведет к самым ужасающим последствиям.