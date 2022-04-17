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Украина воюет с памятниками - в Харькове снесли бюст маршала Жукова

Украина продолжает воевать с памятниками. На этот раз в Харькове снесли бюст Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Это сделало спецподразделение карательного нацбатальона "Азов".

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