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Украина возбудила уголовное дело по факту отдыха детей из Донбасса и Запорожья в оздоровительных лагерях Беларуси
По факту отдыха детей из Донбасса и Запорожья в оздоровительных лагерях Беларуси Украина возбудила уголовное дело. Генпрокуратура Незалежной проводит расследование якобы о причастности насильственного вывоза свыше 2 тыс. детей на территорию Беларуси.
Благотворительный проект Союзного государства при поддержке фонда паралимпийца Алексея Талая на протяжении двух лет дает возможность детям добровольно приезжать на оздоровление. После 9 лет под нескончаемыми бомбежками и обстрелами в Беларуси они чувствуют себя в безопасности.
Обвинять благотворительные структуры в том, что они помогают детям - это абсурд. Весь мир уже видит это лицемерие и двойные стандарты. Эти дети уже имеют российские паспорта, они находятся на территории Российской Федерации, и их легитимные представители, их родители, оформляют все необходимые документы для того, чтобы их дети смогли выехать за границу, на территорию Республики Беларусь. Конечно, каждый из них возвращается, поэтому здесь нет никакой депортации. О ней и не может быть речи. Прекращайте оказывать давление на общественные структуры Беларуси, которые от всей души вместе с поддержкой белорусского народа оказывают помощь детям Донбасса.
Сейчас в оздоровительном лагере "Дубрава" третья смена детей. 350 человек из самых опасных районов Донбасса проводят у нас две недели беззаботного детства.
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