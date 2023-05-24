Украина возбудила уголовное дело по факту отдыха детей из Донбасса и Запорожья в оздоровительных лагерях Беларуси

Обвинять благотворительные структуры в том, что они помогают детям - это абсурд. Весь мир уже видит это лицемерие и двойные стандарты. Эти дети уже имеют российские паспорта, они находятся на территории Российской Федерации, и их легитимные представители, их родители, оформляют все необходимые документы для того, чтобы их дети смогли выехать за границу, на территорию Республики Беларусь. Конечно, каждый из них возвращается, поэтому здесь нет никакой депортации. О ней и не может быть речи. Прекращайте оказывать давление на общественные структуры Беларуси, которые от всей души вместе с поддержкой белорусского народа оказывают помощь детям Донбасса.

Алексей Талай, учредитель благотворительного фонда, паралимпиец