Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Поставки начались с этого дня. А киевские националисты настаивают, что это нарушение прямого запрета. Он был наложен 15 апреля Верховной радой на любое сотрудничество с Москвой и Минском в энергетической сфере. В разгар зимних холодов Украина оказалась на грани катастрофы. С той поры страна получила из Беларуси и России около 600 миллионов киловатт-часов электроэнергии на сумму в 35 миллионов долларов. Разговоры о том, что электричество - орудие в гибридной войне, начались в парламенте только в апреле, когда для десятков украинских городов риск замерзнуть окончательно исчез.