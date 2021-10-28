Украина возобновит импорт электроэнергии из Беларуси

Украина начнет закупать электроэнергию у Беларуси с 1 ноября. Национальный оператор "Энергоатом" выкупил почти все предложенные мощности для импорта энергии из нашей страны. Ранее Киев ввел временный мораторий на приобретение электричества из Беларуси. Однако вместе с приходом газового кризиса работа собственных ТЭЦ стала убыточной, поскольку рыночная цена не покрывает затрат на топливо. Чтобы в очередной раз не подставлять собственных граждан повышением цен, власти Украины решили обратиться к проверенным партнерам. На фоне сильных морозов в январе Беларусь уже поставляла электричество в рамках договора об оказании аварийной помощи. Однако уже в мае Киев не только отбросил руку помощи, но и запретил поставки из Беларуси и России.