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Украина встречает эвакуированных из Китая. На борту лайнера 73 человека

В Украине сегодня встречают эвакуированных из китайского города Ухань -эпицентра эпидемии коронавируса. Борт направляется в Харьков. Ранее лайнер приземлился в Борисполе на дозаправку. Известно, что из Харькова эвакуированных доставят автобусами в санаторий Нацгвардии в Полтавской области. Всего на борту 73 человека, более 40 из них украинцы, 28 - граждане иностранных государств.

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