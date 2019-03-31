Самая обсуждаемая сегодня в СМИ тема.



Украина выбирает Президента. До закрытия избирательных участков еще 5 часов. На высшей государственный пост претендуют 39 кандидатов. По словам политологов, результат голосования практически непредсказуем. В гонке наметились три фаворита: актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Они уже проголосовали.