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Украина выходит из антитеррористического центра СНГ

Верховная рада Украины приняла закон о выходе страны из состава Антитеррористического центра государств - участников СНГ. Закон поддержали 309 народных депутатов. Решение о создании центра было подписано в 2000 году в Москве и ратифицировано украинским парламентом в октябре 2001-го. Закон о выходе Киева из антитеррористического центра СНГ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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