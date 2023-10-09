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Украина вышла из договора с Беларусью и Россией по борьбе с преступностью

Украина продолжает перечеркивать как общее прошлое, так и важное нынешнее сотрудничество на постсоветском пространстве. Киев решил прекратить действие соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступностью в части отношений украинского правительства с правительствами Беларуси и России. Об этом накануне сообщил представитель кабмина Украины в Верховной раде.

Соглашение было заключено 25 ноября 1998 года. Оно предполагает сотрудничество в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений.

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