Вашингтон и Брюссель вывозят зерно из Украины. Как сообщили агентству РИА Новости источники в одесской морской гавани, Киев начал вывозить резервы пшеничного зерна из городских хранилищ. Источники подчеркивают, что это делается под давлением ЕС, несмотря на грозящий самой Украине дефицит продовольствия. Ранее глава европейской демократии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поможет Украине опустошить ее зернохранилища, чтобы освободить место для нового урожая. Поскольку работа порта в Одессе ограничена, разработан альтернативный путь через гавани, Рени и Измаил, откуда грузы уходят дальше по Дунаю. Кроме того, с апреля активно идет вывоз контейнеров с продовольственными товарами из порта. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты ищут возможности вывезти с территории Украины 20 миллионов тонн зерна. Якобы это позволит снизить цены на мировом продовольственном рынке. Сейчас стоимость пшеницы на европейском рынке составляет рекордные 435 евро за тонну зерна.