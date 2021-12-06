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Украина закупает газ по $730 за кубометр
Минэкономики Украинысообщило о росте цен на импортный газдо 730 долларов за кубический метр. Это в 4 раза больше, чем в ноябре 2020 года (тогда газ обходился 182 доллара).
Для рядового гражданина это будет иметь очевидные последствия. Тарифы для граждан за последние два месяцауже ощутимо выросли. Правительство обещало компенсации компаниям, предоставляющим коммунальные услуги, но пока денег на это нет. Вполне вероятно, что рост ценпродолжится: на европейских биржах цена кубометрарегулярно переваливает за тысячу долларов.
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