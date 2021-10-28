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Украина занимает второе место в Европе по летальным исходам от коронавируса
Резкий рост количества заболевших коронавирусом наблюдается и в Украине. По летальным исходам страна занимает второе место в Европе. За прошедшие сутки здесь отмечен антирекорд по смертности. Наряду с пандемией украинцам приходится в буквальном смысле выживать и в условиях энергетического кризиса. В больницах, детских садах и школах люди замерзают.
А все потому, чтоправительстводобровольно стало заложником спекуляций на энергетическом рынке. Что до простых людей, то решение их проблем только упирается в пустые эмоциональные дискуссии.
Рассказывает Елизавета Казакова. Коронавирус ударил мощно. Наряду с тревогами и неминуемыми человеческими потерями для Украины он стал безжалостным катализатором краха и упадка, начало которого Киев вызвал на себя еще в лихие времена Евромайдана. И сейчас стране не хватает кислорода в буквальном смысле. В разгар пандемии, когда неотапливаемые больницы переполнены тяжелыми пациентами, украинские заводы по производству медицинского кислорода остановлены. Внимание! Остановлены на регламентные технические работы.
Анатолий Бурмич, народный депутат Верховной рады Украины:
В октябре у нас остановились на профилактический, плановый ремонт 3 завода, которые вырабатывают кислород. Вы представляете! Сейчас, во время пандемии. Этого никто не знал ни месяц назад, ни два, ни три. Это не поломка, не авария, а плановый ремонт. Как это называть? Что это за штаб по борьбе с COVID, что у них три завода по производству кислорода планово останавливаются во время пандемии? Ну просто смешно! Вы понимаете - какой уровень ответственности, какой уровень компетентности, какой уровень заботы о людях, поэтому у нас беда.
Украина вынуждена закупать медицинский кислород в братскойПольше, еще бы - с извечными добрыми соседями вступили "в контры", прогнулись перед вышестоящими западными державами, пока те раз за разом шантажируют своими кредитами, а зима все ближе, Киев потихоньку отказывается отсвоих "недопринципов".
С 1 ноябряУкраина возобновляетзакупкуэлектроэнергии у Беларуси
Национальный оператор "Энергоатом" выкупил почти все предложенные мощности для импорта энергии из нашей страны. Антибелорусский мораторий провалился. Кстати, в январе, невзирая на позу Киева, Беларусь уже делилась с украинцами электричеством в рамках договора об аварийной помощи.
А родной государственный монополист "УкрНафтогаз"нынче упорно игнорирует договоры по упрощенной схеме. Сельчанам, например, советуют отапливать дома кизяком.
6 украинских регионов объявили чрезвычайную ситуацию
Уже 6 украинских регионов объявили чрезвычайную ситуацию: при температуре в 15 градусов мерзнут больные в клиниках, бюджетники в офисах, замерзают дети в школах и садиках. В Кропивницким Кировоградской области медпомощь потребовалась 2-летней воспитаннице с симптомами переохлаждения. Словом, не то что кислорода, элементарного тепла не хватает. И медикам приходится печься не только о врачебном долге, а заботиться, как бы больные не замерзли…. Многие сбегают, предрекая скорый коллапс медицинской системы.Куда уж тут разбираться в стольщепетильном вопросе, как системнаявакцинация. Просто сдают нервы…
Вряд ли - на любые перемены у измотанных граждан не осталось ни надежды, ни здоровья. Впрочем, там и так чуть ли каждый день стреляют. Активист движения "Правый сектор" Александр Иванина убит киллером прямо возле своего подъезда на глазах у жены. Говорят, вел антикриминальную борьбу, публично освещая деятельность "определенных лиц". Логичная украинская реальность: анонимная расправа над несогласным - как еще одна сторона базарной политики властей.
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