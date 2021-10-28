Украина занимает второе место в Европе по летальным исходам от коронавируса

Резкий рост количества заболевших коронавирусом наблюдается и в Украине. По летальным исходам страна занимает второе место в Европе. За прошедшие сутки здесь отмечен антирекорд по смертности. Наряду с пандемией украинцам приходится в буквальном смысле выживать и в условиях энергетического кризиса. В больницах, детских садах и школах люди замерзают.



А все потому, чтоправительстводобровольно стало заложником спекуляций на энергетическом рынке. Что до простых людей, то решение их проблем только упирается в пустые эмоциональные дискуссии.



Рассказывает Елизавета Казакова. Коронавирус ударил мощно. Наряду с тревогами и неминуемыми человеческими потерями для Украины он стал безжалостным катализатором краха и упадка, начало которого Киев вызвал на себя еще в лихие времена Евромайдана. И сейчас стране не хватает кислорода в буквальном смысле. В разгар пандемии, когда неотапливаемые больницы переполнены тяжелыми пациентами, украинские заводы по производству медицинского кислорода остановлены. Внимание! Остановлены на регламентные технические работы.



Анатолий Бурмич, народный депутат Верховной рады Украины:

В октябре у нас остановились на профилактический, плановый ремонт 3 завода, которые вырабатывают кислород. Вы представляете! Сейчас, во время пандемии. Этого никто не знал ни месяц назад, ни два, ни три. Это не поломка, не авария, а плановый ремонт. Как это называть? Что это за штаб по борьбе с COVID, что у них три завода по производству кислорода планово останавливаются во время пандемии? Ну просто смешно! Вы понимаете - какой уровень ответственности, какой уровень компетентности, какой уровень заботы о людях, поэтому у нас беда.

Украина вынуждена закупать медицинский кислород в братскойПольше, еще бы - с извечными добрыми соседями вступили "в контры", прогнулись перед вышестоящими западными державами, пока те раз за разом шантажируют своими кредитами, а зима все ближе, Киев потихоньку отказывается отсвоих "недопринципов".

