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Украина запретила нерегулярное авиасообщение с Россией

Согласно новому проекту Кабмина, остановлены все чартерные перелеты между государствами, за исключением рейсов, необходимых для ООН, ОБСЕ и Красного Креста. Напомним, все регулярные рейсы между Россией и Украиной прекратились с октября 2015 года. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз.

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