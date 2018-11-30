Украина запретила въезжать на территорию страны россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет

Украина официально запретила въезжать на территорию страны россиянам-мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Исключением для допуска являются только гуманитарные цели, в частности, похороны. Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Информацию подтвердил и украинский лидер Петр Порошенко в своем "Твиттере". Такая мера должна не допустить в стране формирования частных армий. Напомним, ранее Госпогранслужба Украины не пустила в страну за сутки более 70 россиян.