Украине не хватает 75 млрд долларов на военные расходы в 2027 году

В Киеве признали катастрофическую нехватку денег на ведение боевых действий. Оборонное ведомство Украины оценивает свои расходы на 2027 год в колоссальные 175 млрд долларов. При этом в правительственном проекте государственного бюджета на данные нужды пока заложено всего 100 млрд долларов.

По словам первого замминистра финансов страны Романа Ермоличева, ведомство изменило подходы к планированию, изначально раскрыв реальную картину дефицита, который уже составляет рекордные 75 млрд долларов. Ситуация критическая и в текущем периоде: дыру в казне размером в 27 млрд долларов правительство экстренно латает за счет внутренних резервных фондов.

Без масштабных внешних вливаний Киев ждет неминуемый экономический паралич.

Фото РИА Новости