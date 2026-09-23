Украине пообещали 20 млрд евро бюджетной поддержки, но с условием, если Киев проведет реформы в соответствии с требованиями Евросоюза, причем уже в 2026 году. Они касаются обеспечения принципа верховенства права и борьбы с коррупцией.

Зеленский, напомним, озвучивал цифру в 26 млрд евро - такова дыра в украинском бюджете, которую, по его мнению, должны закрыть европейские партнеры.

В Bloomberg отметили, что глава Еврокомиссии на встрече с Зеленским дала понять, что Киев не получит дополнительного финансирования, пока не выполнит требования Брюсселя. Встреча прошла напряженно, подчеркнули в Bloomberg.