Украине отправят б/у Patriot

Как сообщает Financial Times, ЦАХАЛ решил прекратить их эксплуатацию из-за низкой эффективности. А чтобы добро не пропадало, рассматривают возможность переправки комплексов в Украину. Хотя договоренность еще окончательно не достигнута, вероятно, сначала вооружение отправится в США, а уж затем Киеву.