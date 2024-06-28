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Украине отправят б/у Patriot

Украина может получить от Израиля 8 комплексов Patriot, правда, бывших в употреблении.

Как сообщает Financial Times, ЦАХАЛ решил прекратить их эксплуатацию из-за низкой эффективности. А чтобы добро не пропадало, рассматривают возможность переправки комплексов в Украину. Хотя договоренность еще окончательно не достигнута, вероятно, сначала вооружение отправится в США, а уж затем Киеву.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует избавиться от батарей Patriot, которым больше 30 лет, и заменить их более совершенными системами.

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