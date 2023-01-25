Украине предоставят танки Leopard-2

Опубликовано официальное заявление правительства ФРГ: канцлер Шольц распорядился отправить в Украину 14 танков Leopard-2. Он также заявил, что бундескабинет намерен придерживаться и впредь политики, направленной на увеличение военной помощи Киеву.

В Германии эшелоны с танками, которые движутся на восток, были запечатлены на видео. В общей сложности ВСУ надеется получить от европейских стран около 300 Leopard последних моделей. Около десятка машин собираются передать Украине Польша и Финляндия.

В то же время Бельгия в лице министра обороны заявила, что не располагает исправными машинами, которые могло бы выделить Королевство. А глава оборонного ведомства Литвы и вовсе заявил: "У нас нет танков, но есть мнение о них".



