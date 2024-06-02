Украине предрекли катастрофический отопительный сезон

Следующий отопительный сезон для Украины станет катастрофой. По сообщениям экс-министра энергетики и угольной промышленности, в энергосистеме "незалежной" уже критическая ситуация. В дальнейшем все будет еще хуже.

Помимо прочего со 2 июня в Киеве вводят дополнительные отключения электричества. Так называемые стабилизационные отключения будут проходить в период с полуночи до 5 утра и с 6 вечера до полуночи.