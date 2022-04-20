Украине вновь направят западное вооружение

Продолжается накачивание Киева оружием. Президент США, премьер Великобритании и премьер Канады пообещали направить в Украину больше артиллерийского вооружения. Это накануне обсудили лидеры этих стран в ходе видеозвонка. Также обсудили дальнейшие экономические санкции в отношении России. В Пентагоне накануне заявили, что с начала спецоперации Украина получила истребители российского производства от союзников США. При этом сами Штаты в процессе не участвовали. Заявление о поставках оружия Киеву сделал и канцлер Германии. Он отметил, что возможности Бундесвера практически исчерпаны - дальнейшие поставки обеспечит военно-промышленный комплекс Германии.