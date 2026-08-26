Украинец и два латыша пытались поджечь завод в Словакии

Трое иностранцев - гражданин Украины и двое граждан Латвии - обвиняются в попытке поджога завода по производству беспилотных систем на востоке Словакии, сообщила газета Pravda со ссылкой на члена правительства страны.

"Тот, кто был быстро задержан в Германии в сотрудничестве с местными силами безопасности, имеет латышское гражданство. А среди двух мужчин, задержанных в Словакии, один - украинец, а другой - латыш", - приводит издание слова источника.

Полиция Словакии 25 августа сообщила о пресечении попытки поджога завода по выпуску беспилотных систем и задержании трех иностранцев. Двое из них были задержаны в Словакии, третий - в Германии.

Фото: magnific.com