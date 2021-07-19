Сотрудники СБУ напали на украинских пограничников

Нападение на украинских пограничников в Сумской области совершили сотрудники главной спецслужбы этой страны. Напомним, в воскресенье пограничный патруль подвергся атаке неизвестных. Военнослужащих избили, у них также было отобрано табельное оружие. Первым делом в произошедшем, по обыкновению, обвинили диверсантов из России, но довольно быстро выяснилось, что нападение совершили двое сотрудников Службы безопасности Украины. Их на время следствия отстранили от исполнения должностных обязанностей. Впрочем, дело, скорее всего, ничем не закончится. Украинские спецслужбы избегают наказания практически за любые проступки. Тому пример - похищение агентами СБУ беглого украинского судьи, который прятался в Кишиневе. Даже межгосударственный скандал не привел к расследованию и наказанию виновных.