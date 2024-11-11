Украинки пытаются вывезти из страны 18-летних сыновей

На украинской границе бесконечные очереди на выезд. Машинами забиты два перехода, их работа практически полностью дезорганизована. В конце прошлой недели некий советник Рады заявил, что возраст мобилизации с 25 до 18 лет могут снизить чуть ли не в первые дни нового года. Опровержениям не поверил никто. И теперь тысячи и, возможно, десятки тысяч матерей приступили к эвакуации своих сыновей - и 18-летних, и тех, что помладше. Ведь границу для молодых людей могут наглухо закрыть в любой момент.