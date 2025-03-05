Украинская армия попыталась совершить массированную атаку БПЛА в Астраханской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью попытались совершить массированную атаку беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК, на одном из них произошло возгорание. Пострадал один человек, сообщает ТАСС.

"Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. В ходе атаки пострадал один человек", - написал губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.