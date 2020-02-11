Украинская авиакомпания разрешила брать в салон толстых котов

"Международные авиалинии Украины" с 12 февраля увеличивает норму перевозки животных в салоне до 10 кг. "Мы добавили 2 килограмма к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков", - заявил представитель авиаперевозчика. Чтобы перед полетом пассажирам не приходилось сажать животных на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера - объяснили решение в украинской авиакомпании.