Украинская беженка в Польше обвиняется в насилии и предоставлении приемных детей педофилам. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Украинка арестована и ожидает суда. По информации газеты "Выборча", в Польшу с детьми беженка приехала в марте прошлого года, ранее она управляла семейным детским домом в Украине и являлась законным опекуном пострадавших несовершеннолетних. Приемная мать, предположительно, подвергала детей физическому и психическому насилию и за деньги предоставляла их для сексуальных целей.