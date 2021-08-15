Украинская оппозиция назвала президента Зеленского главным виновником беспорядков в Киеве 14 августа

Украинская оппозиция назвала президента Зеленского, который своими действиями "покрывает национал-радикалов, фашиствующих молодчиков и расистов", главным виновником вчерашних беспорядков в Киеве. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с заявлением, где потребовала расследования и сурового наказания за расистские оскорбления в адрес депутата Жана Беленюка.



Напомним, накануне у стен президентского офиса собрались несколько сотен активистов, близких к главе Нацкорпуса Билецкому - он также известен среди нацистов как Белый вождь. Причина - арест в Харькове их сподвижников за рэкет, грабежи и совершение насильственных преступлений. К толпе вышел Жан Беленюк - депутат Рады и олимпийский чемпион. Однако люди были настроены агрессивно - в его сторону последовали провокации и оскорбительные выкрики.



Националисты принесли с собой автомобильные шины, камни, взрывпакеты и решили взять резиденцию штурмом.

Полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Пострадали 10 силовиков. Ультраправые также отправились к городской квартире Зеленского. Были попытки спровоцировать полицию на серьезную схватку. Радикалы жгли файеры и скандировали оскорбительные речовки. Задержать полиция никого не рискнула, опасаясь массовых беспорядков.



