3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Украинская оппозиция назвала президента Зеленского главным виновником беспорядков в Киеве 14 августа
Факт
Украинская оппозиция назвала президента Зеленского, который своими действиями "покрывает национал-радикалов, фашиствующих молодчиков и расистов", главным виновником вчерашних беспорядков в Киеве. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с заявлением, где потребовала расследования и сурового наказания за расистские оскорбления в адрес депутата Жана Беленюка.
Напомним, накануне у стен президентского офиса собрались несколько сотен активистов, близких к главе Нацкорпуса Билецкому - он также известен среди нацистов как Белый вождь. Причина - арест в Харькове их сподвижников за рэкет, грабежи и совершение насильственных преступлений. К толпе вышел Жан Беленюк - депутат Рады и олимпийский чемпион. Однако люди были настроены агрессивно - в его сторону последовали провокации и оскорбительные выкрики.
Националисты принесли с собой автомобильные шины, камни, взрывпакеты и решили взять резиденцию штурмом.
Полиция применила дубинки и слезоточивый газ. Пострадали 10 силовиков. Ультраправые также отправились к городской квартире Зеленского. Были попытки спровоцировать полицию на серьезную схватку. Радикалы жгли файеры и скандировали оскорбительные речовки. Задержать полиция никого не рискнула, опасаясь массовых беспорядков.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов