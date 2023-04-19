Украинская полиция заблокировала вход в помещения Киево-Печерской лавры

В Киево-Печерскую лавру явилась украинская полиция. Сообщается, что сотрудники комиссии Минкульта Украины в присутствии правоохранителей сломали замки и провели незаконное опечатывание корпусов храма. Прихожане в знак протеста организовали крестный ход. По данным Союза православных журналистов, право доступа к объектам лавры полиции предоставил Печерский районный суд Киева. Речь о склепе Васильчиковых, гранитной кладке Ближнепечерской площади, помещении академии, семинарии, митрополии и других сооружений.