Украинская промышленность под ударом газового кризиса

Украинская промышленность на грани катастрофы из-за топливного кризиса. Более 90 % промышленных предприятий страны, которые используют природный газ, рискуют стать убыточными. Об этом свидетельствуют данные опроса Федерации работодателей Украины. Виной всему высокие цены на топливо. Почти половина опрошенных компаний планирует остановить производство или сократить его, если цена газа останется на уровне октября или вырастет. В первую очередь пострадают химическая, стекольная отрасли, сельхозпереработка.