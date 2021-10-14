3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Украинская промышленность под ударом газового кризиса
Украинская промышленность на грани катастрофы из-за топливного кризиса. Более 90 % промышленных предприятий страны, которые используют природный газ, рискуют стать убыточными. Об этом свидетельствуют данные опроса Федерации работодателей Украины. Виной всему высокие цены на топливо. Почти половина опрошенных компаний планирует остановить производство или сократить его, если цена газа останется на уровне октября или вырастет. В первую очередь пострадают химическая, стекольная отрасли, сельхозпереработка.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов