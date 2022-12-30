Украинская ракета была уничтожена после пересечения госграницы Беларуси

На текущий момент обстановка на границе остается напряженной, заявил госсекретарь Совета безопасности в интервью "Спутнику". Александр Вольфович отметил наращивание интенсивности разведывательных мероприятий, в том числе с применением беспилотников с заходом на нашу территорию. Киев любыми путями стремится спровоцировать региональный конфликт. Пример - инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300. По словам госсекретаря, причина ее прилета на нашу территорию выясняется, однако гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел, подчеркнул Александр Вольфович.