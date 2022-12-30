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Украинская ракета была уничтожена после пересечения госграницы Беларуси

На текущий момент обстановка на границе остается напряженной, заявил госсекретарь Совета безопасности в интервью "Спутнику". Александр Вольфович отметил наращивание интенсивности разведывательных мероприятий, в том числе с применением беспилотников с заходом на нашу территорию. Киев любыми путями стремится спровоцировать региональный конфликт. Пример - инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300. По словам госсекретаря, причина ее прилета на нашу территорию выясняется, однако гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел, подчеркнул Александр Вольфович.

Предметы с места падения украинской ракеты изъял для исследования Следственный комитет Беларуси. Боевой объект с территории Украины нарушил наше воздушное пространство накануне. Его оперативно сбила система ПВО Беларуси в Ивановском районе Брестской области. Это уже не первый случай, когда с украинской территории совершается военная провокация в отношении нашей страны. Так, границу пересек украинский военный вертолет, беспилотники-разведчики, которые стремились проникнуть вглубь нашей территории.

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