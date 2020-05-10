Украинская сторона повышает статус представительства в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, которая традиционно собирается в Минске. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Отныне участие в переговорах будут принимать официальные представители власти, а также депутаты Верховной рады. Основной состав делегации остался прежним. Ее возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма, который, как подчеркнули в офисе Зеленского, "обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций".