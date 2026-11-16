Украинские силовики передавали кол-центрам секретную информацию от эстонской полиции

Украинские силовики предупреждали кол-центры аферистов о готовящихся рейдах, сливая им секретные данные от эстонской полиции. С таким обвинением выступил глава эстонского центра по борьбе с мошенничеством Яагуп Тоомпуу. Он отметил, как только Таллин передавал украинским коллегам точные адреса аферистов, к приезду оперативников офисы оказывались пусты.

Цена такого "сотрудничества" - 34 млн евро. Именно столько телефонные мошенники выманили у жителей Эстонии только за 2025 год. Примечательно, что ранее в НАБУ заявили, что сотрудники СБУ, полиции и Генеральной прокуратуры занимались крышеванием таких кол-центров в Украине.

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