ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украинские активисты напали на блогера Шария

В Испании украинские активисты напали на блогера Анатолия Шария. На протяжении последнего месяца он на своем YouTube-канале собирал помощь беженцам и сообщал об укрытиях, в которых можно спастись во время обстрелов. Но и это оказалось, с точки зрения активистов, слишком пророссийской деятельностью.

Украинских активистов удалось оттеснить охране, только это спасло Шария от избиения. Вот уже 8 лет он придерживается независимой позиции и рассказывает правду об украинских властях: разоблачает преследование инакомыслящих, деятельность ультраправых боевиков. Официальный Киев объявил Шария врагом государства и ввел против него санкции Совета безопасности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все