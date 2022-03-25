Украинские активисты напали на блогера Шария

В Испании украинские активисты напали на блогера Анатолия Шария. На протяжении последнего месяца он на своем YouTube-канале собирал помощь беженцам и сообщал об укрытиях, в которых можно спастись во время обстрелов. Но и это оказалось, с точки зрения активистов, слишком пророссийской деятельностью.