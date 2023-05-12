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Украинские активисты в Вильнюсе облили кетчупом Виктора Шендеровича

Трагикомический инцидент случился в 180 километрах от Минска. В Вильнюсе должно было состояться выступление Виктора Шендеровича - российского сатирика и активного оппозиционера, давно живущего в эмиграции. Он должен был развлекать публику юморесками на темы российской политики. К его удивлению на входе в зал пришедших ждала толпа разъяренных украинских активистов, один из которых облил Шендеровича кетчупом.

Удивительное дело, но вместо ответной пощечины Шендерович принялся оправдываться. Занятие пустое: говорящие и думающие по-русски украинские активисты люто ненавидят все русское. А расправиться со слабо-сильным противником для них сущее удовольствие.

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