Украинские активисты в Вильнюсе облили кетчупом Виктора Шендеровича

Трагикомический инцидент случился в 180 километрах от Минска. В Вильнюсе должно было состояться выступление Виктора Шендеровича - российского сатирика и активного оппозиционера, давно живущего в эмиграции. Он должен был развлекать публику юморесками на темы российской политики. К его удивлению на входе в зал пришедших ждала толпа разъяренных украинских активистов, один из которых облил Шендеровича кетчупом.