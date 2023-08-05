Украинские беспилотники атаковали Керченский пролив

Украина морскими беспилотниками атаковала Керченский пролив. В результате пробоину в районе машинного отделения получил российский коммерческий танкер "Сиг". На борту находятся 11 человек. В результате инцидента никто не пострадал, судно осталось на плаву. Сейчас проводятся работы по откачке воды.

